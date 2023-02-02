بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 February, 2023

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس تخريج الدفعة الرابعة للواء 444 قتال

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة أكد أن تخريج دفعات جديدة متدربة يعتبر لبنة راسخة في بناء القوات المسلحة، مؤكدا لهم على المهمة الملقاة على عاتقهم في بناء مؤسسة عسكرية يكون ولاءها لله ثم للوطن.

وشارك في حفل التخرج القائد الأعلى للجيش الليبي، ورئيس الأركان العامة اللواء محمد الحداد، ورؤساء الأركانات النوعية وعدد من قيادات الجيش الليبي.

وقام منتسبو اللواء وخريجو الدفعة الرابعة باستعراض عسكري، تبعه استعراض لكتيبة الصاعقة وعدد من العربات التابعة للواء.