المنفي يلتقي ممثلي الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز

العنوان-طرابلس

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، اجتماعا مع ممثلي الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز في ليبيا، ورؤساء اتحادات عمال الشركات النفطية.

وأثنى الحاضرين على مجهودات المنفي في قيادته لمشروع المصالحة الوطنية، واهتمامه بمتابعة ممتلكات الشعب الليبي وصونها من كل التجاوزات في الداخل والخارج.

من جانبه أشاد المنفي، بالجهود المبذولة والعطاء الذي يتميز به العاملين بقطاع النفط والغاز، وما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة للشعب الليبي، مؤكداً دعمه للاتحاد ووقوفه إلى جانبهم في كل ما يتعلق بالقضايا العُمالية.

وفي ختام اللقاء، منح الاتحاد درع العطاء لرئيس المجلس الرئاسي، عرفاناً منهم بجهوده وعطائه اللامحدود تجاه قطاع النفط والغاز.