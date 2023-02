ليبيا- أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية إسقاط القضية المرفوعة بحق ليبي هدد زوجته باستخدام سكين، وقد أسقطت القضيةبموافقة من الزوجة.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأبرز من مضامينه صحيفة المرصد، بين أن الرجل البالغ من العمر 42 المتهم باستخدام السكين في محاولة الاعتداء على زوجته بات في حكم المطلق سراحه، بعد أن أسقطت الامرأة الخائفة التهم عنه في قضية العنف المنزلي.

ووفقًا للتقرير، فإن الزوجة أسقطت التهم خوفًا على مستقبل أطفالها الـ7 من الرجل الذي وضع السكين على عنقها تلويحًا بالقتل.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post مالطا توداي: زوجة ليبي تعرضت للتهديد بالقتل من قِبله تسقط دعواها ضده first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية