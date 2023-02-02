شركة الكهرباء: أعمال صيانة في سبها وجنزور

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 February, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس إجراء أعمال صيانة في جنزور بالغرب الليبيوسبها في الجنوب الليبي.

وأكدت الشركة العامة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي قيام فرق الصيانة التابعة لدائرة الجهد المتوسط الجنوبية سبها بأعمال صيانة على خلية محول 66 ك . ف والكشف على الكوابل الخاصة به وتحديد الأوجه في محطة الغربية B

كما قامت فرقة الصيانة الميكانيكية بدائرة توزيع جنزور باستبدال محول هوائي معطوب (اليازيدي) وذلك بعد عملية دوران للمحول الجديد الذي تم استلامه (200) ك.ف .أ بمحول من الشبكة حجم (500ك.ف.ا) وكذلك إضافة خروج على المحول لتخفيف الأحمال على الخروج الحالي، وأستمر العمل لساعات طويلة كلل بإستكمال كافة الأعمال.