وزارة الصحة تبحث استعدادات مواجهة متحورات كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 February, 2023

بحثت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس استعدادات مواجهة متحورات كورونا وحماية مخزون الدولة الدوائي.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، بمقر جهاز الإمداد الطبي، مع مسؤولين بوزارة الصحة، وجهاز الإمداد الطبي، ومركز مكافحة الأمراض.

وناقش المجتمعون سلسلة الإجراءات الإضافية ضمن جهود الدولة للاستعداد ومواجهة متحورات كورونا، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، أن كوفيد-19 ما زال يشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا.

وشدّد وكيل الوزارة على رفع جهوزية مراكز العزل، ومضاعفة قدرات النظام الصحي لمواجهة تحديات جائحة كورونا، وأكد على توفير الاحتياجات اللازمة لإجراء المسحات والفحوصات المخبرية اليومية لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية حماية مخزون الدولة الدوائي وفق مستوى عالٍ من الجودة بما يساهم في حساب الكميات المراد شرائها وبمواقيت تراعي الظروف المكانية، والزمانية، والاقتصادية.

ودعا وكيل الوزارة إلى وجوب اتباع السياسات الصحية الهادفة لتوفير وتدوير المخزون الطبي الاستراتيجي في حالات الطوارئ، لتعزيز الأمن الصحي الدوائي للدولة.

وبحث المجتمعون ما تم اتخاذه من إجراءات مع الجهات الرقابية لتوفير أدوية الأورام، والكلى، والسكر، واللشمانيا، والدرن، والتطعيمات.

وعقد الاجتماع بحضور مديري إدارات الصيدلة، والطوارئ، والمشروعات، ومسؤولي جهاز الإمداد الطبي، وممثل عن مركز مكافحة الأمراض.