المجلس الأطلسي: النخب السياسية الليبية تحاول إطالة أمد الأزمة بهدف بقائها في السلطة

ليبيا- اتهم تقرير تحليلي نشره “المجلس الأطلسي” للأبحاث والدراسات في الولايات المتحدة النخب السياسية بعمل كل ما من شأنه إطالة أمد الأزمة وبقائها في السلطة.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز تحليلاته صحيفة المرصد، أوضح أنه لا نهاية تلوح في الأفق للفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا، في وقت لجأ فيه السياسيون لأحدث تكتيك في ظل الانقسام المتمثل بمنع تحقق انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة للحفاظ على قبضتهم على السلطة.

وتابع التقرير: إن هذا يتم من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات الأدائية تتمحور حول الحاجة إلى التحضير للاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا احتمالية تصميم هذا المسار المفاجئ المزعوم لإبعاد الأمم المتحدة وبعثتها، فيما لا زال رئيسا مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح والدولة الاستشاري خالد المشري متسيدان للمشهد.

وبحسب التقرير، لن تفضي مساعي الرجلين لأي تقدم في وقت توجد فيه جهود إقليمية داعمة لذلك، مبينًا أن المنقسمين سياسيًا يتعاملون وفق مبدأ تخادم المصالح عبر إطالة أمد محادثات السلام للبقاء في السلطة وترسيخ مصالح النخبة والوصول إلى موارد الدولة المشروعة وغيرها.

ونبه التقرير لوجوب معاقبة المعرقلين لإحباطهم التقدم في مثل هذا المنعطف الحرج في المرحلة الانتقالية في ليبيا وإعادة الإعمار بعد الصراع، فالشعب الليبي يستحق فرصة المصالحة وانتخاب ممثليه، محذرًا في ذات الوقت من محاولات توريط البلاد في أزمات جيوسياسية كبرى مثل الحرب في أوكرانيا.

ترجمة المرصد – خاص

