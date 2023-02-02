النائب العام يترأس الاجتماع الثاني لإدارة مركز البحوث الجنائية

أكد النائب العام الصديق الصور خلال ترؤسه اجتماع إدارة مركز البحوث الجنائية الثاني على حرص هيئة النيابة العامة على تحقيق الأغراض التي أُنشيء المركز من أجلها، بحوكمة الخطوات التأسيسية للمركز بهدف النهوض بأعبائه عبر المسارات التي خُطِّطَ لها ضماناً لجودة المخرجات التأسيسية.

واستعرض النائب العام خلال الاجتماع بنود جدول أعمال الذي تمخض عنه مداولات المجلس ومقررات ابرزها اعتماد السياسة العامة للمركز؛ واعتماد محاور ضمن الخطة الاستراتيجية للمركز، للسنوات 2023 2025؛ وإحالة مقترح الخطة التدريبية لسنة 2023 على المجلس العلمي لإبداء مقترحاته في شأنها .