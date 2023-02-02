ليبيا ترحّل أكثر من ألفَي مهاجر إلى 19 دولة العام الماضي

رحّل جهاز الهجرة غير المشروعة في مدينة بنغازي (شرقي ليبيا) خلال العام الماضي، 2639 مهاجراً ينتمون إلى 19 دولة، من بينها مصر وتركيا وسوريا. وأشار إلى أنه نقل 44 مهاجراً من الجنسيتين السودانية والتشادية، من مركز قنقودة (شرقاً) إلى مركز إيواء الكفرة (جنوب شرق)، ضمن ما سماه «إبعاداً أمنياً لإصابتهم بأمراض سارية».

وفي الوقت الذي نشر فيه جهاز الهجرة ببنغازي، اليوم (الخميس)، صوراً للمهاجرين الـ44 الذين قال إن حملات الشرطة اليومية قبضت عليهم في المدينة، عرض إحصائية تتضمن المهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم عبر المنافذ الحدودية والجوية على دفعات خلال العام الماضي.

واحتل المرحّلون من الجنسية المصرية، وفقاً للجهاز، صدارة الحصر بـ1122 مهاجراً تم ترحيلهم من منفذ مساعد البري ومطار بنينا الدولي، ليأتي السودان في المرتبة الثانية بـ511 شخصاً، ثم تشاد بـ287 مرحَّلاً.

وقال الجهاز إن المرحَّلين من الجنسية السورية يبلغون 44 مهاجراً، تم نقلهم إلى دولتهم عبر مطار بنينا الدولي، إلى جانب نقل 463 من بنغلاديش، و154 من نيجيريا، و20 من الهند، فيما جاءت بقية الأعداد دون الخمسة من دول أخرى تنتمي إلى أفريقيا وآسيا.

يأتي ذلك بينما ألقت الشرطة الإيطالية القبض على خمسة مهربين مهاجرين، ثلاثة من بنغلاديش وسودانيين اثنين، وصلوا في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى جزيرة لامبيدوزا.

وحسب وكالة «أنسا» الإيطالية، فإن السلطات الأمنية في إيطاليا وجَّهت إلى المهربين الخمسة تهمة «التآمر الإجرامي والمساعدة والتحريض على الهجرة غير المشروعة والتعذيب والاختطاف بغرض الابتزاز» للمهاجرين؛ إلى جانب «العبور المحفوف بالمخاطر من ليبيا إلى إيطاليا قبل العبور من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا».

وصادق قاضي التحقيقات الأولية على أوامر التوقيف الصادرة عن مكتب مكافحة «المافيا» في باليرمو، والتي صدرت منتصف الأسبوع.

ونقلت الوكالة عن بعض المهاجرين تعرضهم للعنف في «مخبأ» ليبي طوال فترة إقامتهم داخل المجمع، وحتى قبل وقت قصير من مغادرتهم إلى صقلية.