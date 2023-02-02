وزير الداخلية يفتتح المقر الجديد لشرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 February, 2023

افتتح وزير الداخلية المكلف عماد مصطفى الطرابلسي اليوم الخميس المقر الجديد لشرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الوزير اطلع على المقر وما يحتويه من تجهيزات، وكذلك آخر المستجدات ضمن الحملة التي أطلقتها المديرية من خلال قسم النجدة وأقسام شؤون المرور والتراخيص لضبط المركبات الآلية المخالفة على الطرقات العامة.

واستمع الوزير لشروح وملاحظات حول الإحصائيات والنتائج التي حققتها الحملة منذ انطلاقها، والعراقيل التي واجهتها والحلول المقترحة لتذليلها بما يساهم في إنجاح أهداف الحملة على أكمل وجه.

وطالب الوزير رجال الشرطة ببذل المزيد من الجهد والعطاء لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.

وكان في استقبال الوزير مدير الأمن لواء محمود العابد ورئيس وأعضاء قسم شرطة النجدة ومدير ادارة الشؤون الادارية ومدير ادارة الشؤون القانونية ومستشار الوزير ورئيس مكتب الشؤون السرية بمكتب الوزير وعدد من الضباط بالوزارة.