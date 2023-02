أسوشيتد برس: الإفراج عن السوداني مازن آدم بعد احتجازه لـ5 أشهر في ليبيا

ليبيا – كشف تقرير ميداني نشرته وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأميركية عن الإفراج عن الفتى السوداني مازن آدم بعد اختطاف وتعذيب واحتجاز دامت لـ5 أشهر تقريبًا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد، نقل عن محمد آدم والد مازن تأكيده الإفراج عن ابنه من مركز احتجاز الأحداث بالقرب من العاصمة طرابلس في الـ30 من يناير الماضي، على ذمة التحقيق، بعد أن رفضت السلطات إسقاط التهم الموجهة له.

ووفقًا للأب المنحدر من إقيلم دارفور المضطرب في السودان، زعمت هذه السلطات أن قضية تعرض مازن آدم للخطف والتعذيب على أيدي مسلحين طلبًا للفدية المالية ملفقة، مضيفًا بالقول: “ولدي بصحة جيدة لكنه ما زال يعاني من جروح ناجمة عن عمليات تعذيبية”.

وقال محمد آدم: “سيخضع مازن وهو الثاني من بين 4 أشقاء لفحص أطباء من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الـ12 من فبراير الجاري في العاصمة الليبية طرابلس، حيث تم تسجيل أسرتنا بصفة لاجئين سودانيين، وننفي ومعنا جماعات حقوقية محلية فبركة الاختطاف”.

وبحسب التقرير، لم يرد أي متحدث باسم حكومة الدبيبة على طلبات للتعليق بالخصوص، مشيرًا إلى أنه من غير الواضح كيف تحول مازن من قبضة خاطفيه إلى مركز احتجاز الأحداث، في وقت لام فيه والده قوات الشرطة في مدينة ورشفانة للتآمرها مع الخاطفين الذين اختفوا بلا ملاحقة شرطية لهم.

ترجمة المرصد – خاص

