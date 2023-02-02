ليبيا.. “دبيبة” يعلن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وهنأ دبيبة، في احتفالية أقيمت بالعاصمة طرابلس، الفائزين بالدفعة الأولى من الحاصلين على قطع الأراضي والقروض السكنية من الشباب والأسر المحتاجة والتي بلغ عدد المستفيدين منها 25 ألف شخص.

ونشرت حكومة الوحدة عبر حسابها بموقع فيسبوك رابط حجز منظومة إدارة مواعيد المستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة في مرحلتها الأولى.

الرابط: https://portal.eddekharbank.ly/

وكان المتحدث باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، قال في وقت سابق إنه تم اعتماد مخصصات البلديات في المرحلة الأولى من برنامج الإقراض السكني، وكذلك اعتماد القوائم المحالة من البلديات في برنامج توزيع الأراضي السكنية.

وأضاف حمودة، أنه تم الاتفاق على مباشرة فروع مصرف الادخار بالتواصل مع المستهدفين بالمرحلة الأولى والبدء في عقود التنازل فيما يخص الأراضي السكنية.

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