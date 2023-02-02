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الدبيبة يصدر هذا القرار بشأن ذكرى احتفال 17 فبراير

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يُشكل لجنة عليا ولجانا فرعية للإعداد للاحتفال بذكرى 17 فبراير، على أن يتولى وليد اللافي لجنة البرامج الفنية والثقافية للاحتفال.

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