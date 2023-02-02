اقتصادي إيطالي: «إيني» سلاحنا الرابح في أفريقيا

وصف باولو سكاروني، نائب رئيس بنك روتشيلد الاستثماري حالياً، والرئيس التنفيذي السابق لشركة إيني الإيطالية للنفط وإينال، شركة «إيني» الإيطالية بأنها السلاح الرابح في أفريقيا، مشيرا إلى أنه أمام أزمة الطاقة لدى إيطاليا فالشركة تعتبر أداة لا يمكن لأي دولة أخرى التباهي بها.

وقال سكاروني، في مقابلة صحفية، وفقاً لموقع «ديكود 39» الإيطالي: “شركتنا النفطية هي المشغل الأول للهيدروكربونات في القارة الأفريقية. ألمانيا ليس لديها إيني ألمانية ولا النمسا أو جمهورية التشيك، فنحن لدينا ورقة رابحة أكثر أهمية إذا أخذنا في الاعتبار موقعنا الجغرافي في وسط البحر المتوسط ​​بشبكة من خطوط الأنابيب التي تربط أوروبا بشمال إفريقيا”.

وأضاف “نحن الأوروبيين نستورد مائة وخمسين مليار متر مكعب من الغاز من روسيا في العام، فيما تمدنا الجزائر بعشرين وهي لا تكفي لتغطية الاحتياجات الإيطالية بالكامل. لذلك يجب زيادة الإنتاج الجزائري وخطوط الأنابيب، ويجب مضاعفة خط البحر الأدرياتيكي كما هناك حاجة إلى البنية التحتية”.

وتابع “الوضع أكثر تعقيدًا في ليبي، على الرغم من اتفاق الغاز الذي تم توقيعه السبت الماضي في العاصمة طرابلس بين شركة إيني والشركة الوطنية الليبية للنفط”.

واستطرد “الجميع في ليبيا على الهامش، فهي دولة فاشلة اليوم من الناحية الفنية وفي مأزق سياسي كامل، ما يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، حيث الاعتياد على استيراد نحو عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، واليوم يتم استيراد أقل من مليار، فبدون استقرار سياسي لا يوجد تنمية”.