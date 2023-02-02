باتيلي والمنفي يتفقان على ضرورة توافق الليبيين لإنهاء الجمود السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 February, 2023

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أنه اتفق مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة أن يرتقي القادة الليبيين إلى مستوى تطلعات الشعب، وأن يتوصلوا إلى توافق وطني ينهي الجمود السياسي، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة هذا العام (2023).

وبين باتيلي في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أن اللقاء جاء في إطار مشاورات المبعوث الأممي المستمرة مع جميع الفرقاء الليبيين لإيجاد مخرج من حالة الجمود السياسي في ليبيا.

أشاد باتيلي بجهود رئيس المجلس الرئاسي الذي أظهر التزامه الوطني بالاستجابة لنداء الشعب الليبي لإقامة مؤسسات شرعية، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام والحكم الرشيد.

وجدد باتيلي دعوته لكل الأطراف للانخراط بجدية في مسار الحل الوطني وأشار إلى أنه أطلع المنفي على مشاوراته مع المسؤولين في الجزائر وبرازافيل والرباط كما أن المنفي عرض نتائج مشاوراته مع الفاعلين السياسيين.

من جانبه بين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء بحث أفكار جادة لإنجاز الانتخابات في وقت قريب وأهمية المسارات المعززة للاستقرار والداعمة للانتخابات وعلى رأسها المصالحة الوطنية.