هيومن رايتس ووتش: إيطاليا داعمة للجرائم بحق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

ليبيا – هاجم تقرير تحليلي التعاون الإيطالي المستمر مع خفر السواحل الليبيين المفضي إلى تعريض المهاجرين غير الشرعيين للقتل والتعذيب والاستعباد في ليبيا.

التقرير الذي نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” وتابعته وترجمته المهم من مضامينه التحليلية صحيفة المرصد، أكد أن إيطاليا تدفع الأموال وتوفر الدعم لخفر السواحل الليبيين سعيًا منها لإبعاد المهاجرين غير الشرعيين عن شواطئها، من خلال اعتراض عشرات الآلاف منهم في البحر الأبيض المتوسط.

وتابع التقرير: إن عمليات الاعتراض هذه يعقبها إعادة هؤلاء إلى ليبيا حيث يواجهون انتهاكات موصوفة من قبل الأمم المتحدة بجرائم محتملة ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاختفاء القسري والتعذيب والاسترقاق والعنف الجنسي والاغتصاب وغيرها من الانتهاكات المريعة.

وبين التقرير أن إصرار إيطاليا والاتحاد الأوروبي على دعم خفر السواحل الليبيين رغم العلم بحقيقة كون هذا متسببًا بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أمر يحعل من كلا الطرفين متواطئين في مثل هذه الجرائم، في وقت لا تمثل فيه الجهود المبذولة لتوفير مسارات قانونية للخروج من ليبيا سوى ورقة توت ساترة للفشل.

وشدد التقرير على وجوب توقف إيطاليا والاتحاد الأوروبي عن دعم خفر السواحل الليبيين وضمان أن تكون أي مساعدة مستقبلية مشروطة بإحراز تقدم ملموس من جانب السلطات الليبية فيما يتعلق باحترام حقوق المهاجرين غير الشرعيين والتعامل معهم بشكل عادل.

ترجمة المرصد – خاص

