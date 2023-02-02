الدبيبة يشارك في تخريج دفعة جديدة من منتسبي اللواء(444)

طرابلس 02 فبراير 2023 (وال) – شارك رئيس حكومة الوحدة – وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة صباح اليوم الخميس، في الاحتفال الذي نظمه اللواء ” 444 ” ‪ قتال بمنطقة صلاح الدين بمناسبة تخريج الدفعة الرابعة والتي تضم 340 فردا.

وحضر الاحتفال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ورئيس الاركان العامة للجيش الفريق ركن أول محمد الحداد آمر ركن الحدود وأمراء الأسلحة البرية والجوية والبحرية والمدعي العام العسكري ورئيس هيئة الإمداد والتموين ورئيس هيئة العمليات والمفتش العام العسكري ومدير إدارة الحسابات العسكرية وأمراء منطقة سبها وطرابلس والساحل الغربي والمنطقة الوسطى.

وبدأ الاحتفال بتقديم عرض لكراديس الخريجين وكراديس رمزية تابعة للواء وقوات الصاعقة التابعة للواء 444 ، والعربات التي تتمتع بالدفاع والقتال، وعروض للرماية الدقيقة بالذخيرة الحية لإصابة الأهداف.

وأعرب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في كلمة له بالمناسبة عن تقديره لجميع خريجي ومنتسبي اللواء 444 ، مؤكدا أن تخريج الدفعات العسكرية سيكون اللبنة في طريق بناء مؤسسة عسكرية .

وقال إن “ما يهدد بلادنا من المتربصين وما يعصف بها لن يثني من عزمنا في استمرار بناء هذا الجيش على أسس فنية متينه وركائز واضحة مؤسسة عسكرية”.

وأضاف ” كان هدفنا منذ البداية هو السير بهذا الوطن نحو الاستقرار وارجاع القرار الليبي لليبيين فيقرروا مستقبلهم من خلال انتخابات حرة نزيهة ، ونحن مستمرون في تهيئة الظروف وبناء الشباب وبناء المؤسسات حتى نصل الى الهدف السامي ليترسخ الاستقرار وتسير البلاد في طريق النهوض والرفعة”.

من جهته، قال رئيس الأركان العامة للجيش محمد الحداد في كلمة له “إن هذا الاحتفال اليوم هو ثمرة جهد متواصل لبناء جيش من جديد لبنة بعد أن انهارت قدراته”.

وحيا الحداد العسكريين الذين يخضون ساحات التدريب ويعملون ليل ونهار من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن الاحتفال يعكس الجهود لنهضة الجيش الليبي مما أصابه من ضعف ووهن جراء الأحداث التي تمر بها البلاد.

في ختام الاحتفال أدى الخريجين القسم وتم إعلان النتائج والتراتيب الأولى ومنح شهادات التخرج والتقدير للمدربين ب اللواء. (وال)

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