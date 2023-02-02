تفاصيل المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان الشبابي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 February, 2023

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة تشمل 144 بلدية.

وبينت منصة “حكومتنا” أن إجمالي عدد المسجلين في المنظومة 1,030 مليون شخص منهم 506,677 شخص تنطبق عليهم شروط المبادرة.

وتتضمن المرحلة الأولى منح قروض سكنية لـ 18 ألف شخص وتوزيع أراضي على 7 آلاف شخص.

ومن المقرر أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف الأسر المحتاجة بنسبة 75% فيما تستهدف الشباب بنسبة 25%.

وسيجري إرسال رسائل نصية إلى المستهدفين بالمرحلة الأولى لتسلم القروض أو الأراضي في المكان والموعد المحددين ويتولى مصرف الادخار والاستثمار العقاري عملية توزيع القروض في كل بلديات ليبيا.