بسبب “وعود لم تنجز”.. تعليق خدمات المناولة الأرضية في عدة مطارات بالبلاد

أعلن عاملو المناولة بشركة الخدمات الأرضية في مطار سبها تعليق العمل لجميع شركات الطيران باستثاء شركة الأجنحة الليبية وطيران العالمية والخدمات النفطية اعتبارا من الـ5 من الشهر الجاري.

وقال عاملو المناولة في بيان لهم إن الخطوة تأتي تضامنا مع مطالب العاملين في جميع محطات الشركة بالمطارات المحلية، بسبب توقف صرف رواتب عمال المناولة منذ أكثر من 30 شهرا دون وضع حل جذري ينهي الأزمة ويرفع الظلم عن الموظفين حسب تعبيرهم.

وأعلنت الشركة الليبية للخدمات الأرضية في يناير الماضي، إيقاف تقديم الخدمات في مطار بنينا، اعتبارا من 5 فبراير المقبل، باستثناء شركة مصر للطيران، ورحلات الحقول النفطية؛ لكونها ملتزمات بدفع قيمة الخدمات.

كما أعلن رئيس النقابة العامة للشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمحطة مطار مصراتة الدولي “نزار السويحلي” دخول العاملين بالشركة في إضراب واعتصام مفتوح، إلى حين تنفيذ مطالبهم.

وقال السويحلي إن الإضراب يشمل إيقاف الخدمات للشركات المتعاقدة مع “شركة المناولات والخدمات الأرضية” مثل الخطوط الجوية الليبية والأفريقية، وطيران النفط بالإضافة إلى المنطقتين الشرقية والجنوبية، ومطار مصراتة الدولى.

ولفت السويحلي إلى أن أبرز مطالب العاملين هي صرف المرتبات المتأخرة منذ 19 شهرًا، وإدماج العاملين بالشركة في ديوان وزارة المواصلات ليتقاضوا مرتباتهم بانتظام؛ حتى تتحسن أوضاع الشركة.

وأشار السويحلي إلى أن شركة المناولات الأرضية كانت في فترة من الزمن تموّل خزانة الدولة من فائض الإيرادات؛ لكن عقب أحداث سنة 2014م دُمرت غالبية ممتلكات الشركة وتدهور حالها، لافتا إلى أنهم فقدوا الثقة في وعود الحكومة، وقرار الاعتصام جاء بعد أن ضاقت السبل ووصل الأمر إلى الحد الذي لا يطاق، وفق قوله.

نقابة خدمات بنغازي تنسحب

من جانبها، أعلنت نقابة الخدمات الأرضية بنغازي انسحابها من النقابة العامة للنقل الجوي لاتحاد عمال ليبيا احتجاجا على عدم قيامها بواجباتها وعلى رأسها حماية حقوق العاملين بالشركة الليبية للخدمات الأرضية أهمها سداد رواتبهم المتوقفة منذ أكثر من عام.

وطالبت نقابة الخدمات الأرضية بنغازي نقابة العمال الدولية بدعم مطالب العاملين وحقهم في الاعتصام عن طريق الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا.

الاتفاق على صرف المرتبات

بدورها.. أكدت نقابة النقل الجوي اتخاذ وزارة المواصلات بحكومة الوحدة عدة إجراءات لتلبية مطالب العاملين بشركة الخدمات الأرضية على رأسها تضمين رواتبهم بالكامل للعام الجاري بعد استكمال مصرف ليبيا المركزي إجراءاته باعتماد آلية صرف ميزانية الدولة لهذا العام .

وأوضحت النقابة أنها اتفقت على صرف 3 أشهر من مرتبات العاملين غير المصروفة عن العام 2021، إضافة إلى استكمال إجراءات التقاعد، مطالبة النقابة الأساسية لشركة الخدمات الأرضية والعاملين بالحفاظ على تقديم الخدمات بصورة اعتيادية وعدم الانجرار وراء الأفراد المعرقلين، بحسب قولها.

تعليقات ومناشدات سابقة

يشار إلى أن الإيقافات بشأن المرتبات ليست المرة الأولى، ففي 30 يونيو 2022 أوقفت شركة الليبية للخدمات الأرضية خدماتها لشركات الخطوط الجوية الليبية والأفريقية وطيران النفط بمطار مصراتة ومطارات المنطقة الجنوبية، ابتداء من اليوم لحين حل مشكلة المرتبات.

وفي 2021 وعد وزير المواصلات محمد الشهوبي العاملين بعد إضرابهم، أن مرتبات موظفي الشركة ستكون ضمن ترتيبات الميزانية القادمة وأنه ستحال مرتبات شهرين قريبا إلى حين اعتماد الميزانية.“

وأوضحت شركة الخدمات الأرضية أن اجتماعهم مع وزير المواصلات لم يتوصل إلى حل لمشكلة تعطل المرتبات، ما اضطرهم إلى وقف تقديم الخدمات.

