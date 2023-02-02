باتيلي: اتفقت مع “المنفي” على ضرورة أن يرتقي القادة الليبيون لمستوى تطلعات الشعب

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إن لقائه اليوم الخميس، برئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، جاء في إطار مشاوراته المستمرة مع جميع الفرقاء الليبيين لإيجاد مخرج من حالة الجمود السياسي.

وأضاف المبعوث الأممي، إنه أطلع المنفي، خلال اللقاء على مشاوراته مع المسؤولين في الجزائر وبرازافيل والرباط.

وأشاد باتيلي، بجهود رئيس المجلس الرئاسي الذي أظهر التزامه الوطني بالاستجابة لنداء الشعب الليبي لإقامة مؤسسات شرعية، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام والحكم الرشيد.

وكرر المبعوث الأممي دعوته لكل الأطراف الليبية للانخراط بجدية في مسار الحل الوطني.

وأشار إلى أن المنفي، عرض خلال اللقاء نتائج مشاوراته مع الفاعلين السياسيين.

وذكر باتيلي، أنه أتفق مع المنفي، على ضرورة أن يرتقي القادة الليبيون إلى مستوى تطلعات الشعب، وأن يتوصلوا إلى توافق وطني ينهي الجمود السياسي، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة هذا العام (2023).

وخلال الأسبوع الماضي أجرى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، زيارات إلى دول جوار ليبيا شملت الجزائر والمغرب والكونغو، وعقد لقاءات مع المسؤولين هناك، بهدف طلب مساعدتهم في حل الأزمة الليبية.

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