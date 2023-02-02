الدبيبة يحرم قتل الليبيين لبعض.. ويصرف الملايين على الميليشيات المسلحة

الوطن / رصد

اطلق رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة المرحلة الاولى لمبادرت الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة التي تستهدف 25 الف مستفيد

وكشف الدبيبة عن مساعيه لإيصال المرحلة الأولى من المبادرة إلى المواطنين المستحقين لها دون محابة لأحد، وتسريع المرحلة الثانية من المبادرة، لافتا إلىان الصعوبات التي واجة المبادره كبيرة بسبب اغلاق مصرف الإدخار وغياب دوره في جميع خطط التنمية.

مشيرا الى ان الأعباء المعيشية التي يعيشها المواطن دفعت نحو انجاز مثل هذه المشاريع التي تعد استحقاق وطنيا لليبين اضافة الى مساعي مستقبلية بتوفير الفيلات لشباب ليبيا وليس فقط شقق وقروض

لافتا الى ان هذه المرحلة استهدفت 25 الف طلب من اصل 500 الف وسيتم الاستكمال المراحل في الفترة القادمة اضافة الى تسهيل عملية الاقراض من قبل المصارف لتمكين الشباب من استكمال الشقق التي ستسلم لهم

وخلال اطلاق المبادرة اشار الدبيبة في حديثه الى الاتفاقيات التي تم توقيعها مهاجما كل من اتهم المؤسسة الوطنية للنفط بالخيانة لتوقيعها الاتفاقية بالتافه على حد وصفه.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على كلمة الدبيبة التي حرم خلالها قتل الليبيين لبعض، متهمينه بدعم الميليشيات المسلحة بملايين الدنانير سنويا لحمايته والبقاء في السلطة مشيرين إلى الاشتباكات المسلحة المستمرة في المنطقة الغربية والتي تسبب قتل الكثير من الأمنين وتمردهم بسبب ذلك الدعم.