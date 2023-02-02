الوطنية للنفط غذت حسابات مالية الدبيبة من الإيرادات النفطية

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أكد وزير المالية في الحكومة الليبية أسامة حماد، أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

وأوضح حماد في بيان له أن المؤسسة قامت بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي.

وأفاد وزير المالية أن المؤسسة لم تكترث بالتعليمات العديدة والمتكررة الصادرة إليها من الجهات العليا في الدولة التي تطالبها بالاحتفاظ بأرصدة الإيرادات الناتجة عن بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، وعدم تحويلها.

وذكر حماد أنه أمام استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في التعدي السافر على المال العام كان واجباً علينا التحرك نحو العمل على إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة، بالإضافة إلى تجميد سلطاتها في حرية التصرف في الأرصدة التي تحت يديها.

وأضاف وزير المالية أن هذا هو سبب إصدار أمر الحجز الإداري، مشددًا على رؤساء أجهزة الدولة القضائية، والرقابية، والأمنية، بإيقاف كل التعديات على المال العام، وإخضاع المعتدين عليه للمحاسبة القانونية.