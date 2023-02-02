نصية: باتيلي جمد العملية السياسية

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، إن ملف القاعدة الدستورية يخص كل الليبيين ولا بد من حسمه لنتمكن من إجراء الانتخابات.

ودعا نصية في تصريحاته، الخميس، إلى حسم القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات مشيرا إلى أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي جمد العملية السياسية على ماهي عليه.

وأضاف نصية أن باتيلي غير جاد في حسم الملف الليبي ولا يستوعب أبعاد الأزمة الليبية ويسير على خطى المبعوثين السابقين، محذرا من تشويش بعض المبادرات والحوارات التي ترعاها منظمات دولية على المسارات الرسمية بين الأجسام السياسية، حسب وصفه.