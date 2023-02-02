طرابلس: شرطة الغربي تلقي القبض على سارق “اخيه”

تمكن اعضاء التحري بمركز شرطة الغربي ضمن تنفيذهم للمهام الامنية المكلفين بها من القاء القبض على كلا من (ع) و (م) على خلفية قيام الاول بسرقة اخيه،.

وبحسب بيان صادر عن مديرية طرابلس، فتعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم احد الموطنين بشكوى مفادها تعرض مكتب الصرافة الذي يخصه للسرقة وأنه فقد مبلغ سبعين الف دينار منه.

واضاف البيان ” قامت الاجهزة الامنية بتشكيل فريق للبحث وللتحري وجمع المعلومات ، وتوصل الفريق إلى أن المكتب تم فتحه بمفتاح ولم يتم استعمال العنف عليه، كما توصل الفريق لرصد وجود شقيق المشتكي في ليلة الواقعة بالقرب من المكتب وبعد القبض عليه وبالاستدلال معه و مواجهته اعترف بقيامه بسرقة مبلغ 28000 الف دينار من مكتب اخيه بعد ان قام بنسخ مفاتيحه في وقت سابق، و ان صديقه قام بمساعدته في تحطيم خزنة المكتب وصديق اخر قام باخذهم بسيارته من المحل، بالاضافة لشخص رابع.

وقال البيان أنه “تم تقاسم المبلغ و بمواجهة صاحب الشكوى بقيمة المبلغ المعترف بسرقته افاد انه بمراجعة دفتر المكتب تبين له ان القيمة الموجودة في تلك الليلة ما بين 28000 د.ل و 29000د.ل، واتخذت الاجراءات القانونية حيال الواقعة و المضبوطين.