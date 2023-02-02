تسمم كحولي..مكافحة مخدرات أجدابيا تضبط تاجر خمور محلية تسبب في وفاة مواطن

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كشف فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا عن ضبط تاجر خمور محلية تسبب في وفاة مواطن بعد تناول خمر قام بصناعته.

وأوضح الفرع أن معلومة وردت مفادها دخول شخص إلى مركز بنغازي الطبي ودخوله إلى العنايه المركزه وذلك لتناوله مواد مسكرة وهي خمور محلية الصنع.

وأفاد أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالفرع بتعليمات مديره رائد أسامة الورفلي بسرعة الانتقال إلى مدينة بنغازي الساعة 10ليلا وذلك لمعرفة من أين تحصل عليها، وتم الحصول على المعلومات الكافية.

وأشار الفرع إلى أنه على الفور رجع أعضاء التحريات لى مدينة أجدبيا وإعداد كمين وفي الساعة 11صباحا تم القبض على المتهم والاستدلال معه اعترف بما نسب إليه.

ولفت فرع مكافحة المخدرات إلى أن الشخص الموجود في مركز بنغازي الطبي توفي،وحسب تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة تسمم الكحول الميثانول