1,030 مليون شخص إجمالي المسجلين في منظومة مبادرة الإسكان

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أكدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس، أن إجمالي المسجلين في منظومة مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة المرحلة الأولى بلغ 1,030 مليون شخص.

وأوضحت الحكومة في بيان لها أن المسجلين من 144 بلدية، لافتة إلى أن من تنطبق عليهم شروط المبادرة 506,677 مسجل.

وأشارت حكومة الوحدة الوطنية إلى أن المرحلة الاولى تشمل منح قروض سكنية لـ 18 ألف شخص، وستوزع أراضي على 7 آلاف شخص.

وأضافت الحكومة أن نسبة التوزيع ضمن المرحلة الأولى ستكون 75% للأسر المحتاجة، ونسبة 25% للشباب.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أنه ستُرسل رسائل نصية إلى المستهدفين بالمرحلة الأولى لتسلم القروض أو الأراضي في المكان والموعد المحددين.

ولفتت الحكومة إلى أن مصرف الادخار والاستثمار العقاري يتولى عملية توزيع القروض في كل بلديات ليبيا.