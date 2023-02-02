الدبيبة: عملنا بكل إصرار وشجاعة وأجرينا كل الإصلاحات اللازمة

أعلن عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، البدء في تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وقال الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي:” عملنا بكل إصرار وشجاعة وأجرينا كل الإصلاحات اللازمة لتفعيل المؤسسات المالية، متابعا:” اتقوا الله في هذا الشعب المسكين”، على حد تعبيره.

وزعم الدبيبة، أنه يسعى لإيصال المرحلة الأولى من المبادرة إلى المواطنين المستحقين لها، وتسريع المرحلة الثانية من المبادرة، لافتا إلى أن مصرف الإدخار كان مغلقاً ودره غائباً تماما في جميع خطط التنمية.

واستطرد الدبيبة:” إصرارنا وجديتنا لن يوقفها أو يُعيقها إلا مغادرتنا الحياة، ولابد من استكمال العمل الذي بدأ ولن نسمح بتوقفه”، على حد قوله.

وأكد الدبيبة، أن المستفيدين يجب أن يستلموا الصكوك دون أي عراقيل، ولابد أن يتحمل المواطن جزءاً من تكاليف المبادرة بجانب دعم المصارف والدولة تنفذ البنية التحتية”، على حد ادعائه.

ولفت الدبيبة، إلى أن اللجان الفرعية في البلديات تحملت كامل المسؤولية في تصنيف المستفيدين من هذه القروض.

وشدد على ضرورة تحريم القتل بين الليبيين، ومشروعنا هو البناء والاهتمام بأدولادنا وأولاد أولادنا.

وأفاد بأن اللجنة العليا للمبادرة عملت بكل جهد مع اللجان الفرعية في كل ربوع ليبيا لتصنيف المستفيدين، فالمعايير التصنيف كانت صارمة لكي لا يُظلم أحد، وفقا لتعبيره.

وبين الدبيبة:” سيتم توزيع القروض للشباب على مرحلتين، ومـضى عـام عـلـى تعهدنا بـإطـلاق مـبـادرة الإسـكان والإقراض وكان هناك كثير من التحديات”، على حد زعمه.

وأشار الدبيبة، إلى أن الكل عانى من الصراع السياسي الذي مر علينا في السنوات الماضية، ودعمنا المؤسسة الوطنية للنفط بشكل استثنائي وكبير جدا، على حد قوله.

وادعى الدبيبة:” أن المشروعات الكبيرة تخدم جميع الليبيين، ولابد من استغلال طاقتنا وثروتنا”..

وأضاف الدبيبة، أن العاملين بمؤسسة النفط بذلوا جهوداً كبيرة لتوقيع الاتفاقية مع إيني ويأتي «واحد تافه يطلعهم باعوا وخانوا»، وعلينا التصفيق للعاملين بها.

واختتم الدبيببة، قائلا:” ليبيا غالية علينا ووحدتها أساس بالنسبة لنا والوطنية مترسخة داخلنا”.