التكبالي يكشف عن أسباب لقاء مسؤولي السفارة الأمريكية بقادة التشكيلات المسلحة

ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على استضافة القائم بأعمال السفارة الأميركية في طرابلس ليزلي أوردمان آمر الكتيبة (55) معمر الضاوي، بالقول: إن هدف لقاءات المسؤولين الأميركيين بتلك الشخصيات، والتي تعددت بين ما هو معلَن وسرّي، خلال الفترة الأخيرة، يتمثل في تحذيرهم من مغبّة القيام بأي محاولة لعرقلة ما قد تقترحه واشنطن من خطط بمسار الأزمة الليبية.

التكبالي وفي تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط”، رأى أن واشنطن عازمة على إيجاد حكومة موحدة تحظى ظاهريًا برضا أغلبية الليبيين، ويتم الاعتراف بها دوليًا، كي تطالب عبر الأمم المتحدة بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وبالطبع في مقدمتهم عناصر شركة (فاغنر) الروسية.

