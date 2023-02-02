رانيا الخوجة توضح اخر تطورات برنامج زراعة القرنية والوجهة المقبلة

كشفت مديرة مستشفى العيون بطرابلس ورئيسة هيئة زراعة القرنية الدكتورة رانيا الخوجة عن أخر تطورات برنامج زراعة القرنية والوجهة المقبلة عقب مدينة صرمان.

وقالت الدكتورة الخوجة في تصريحات صحفية “بدأنا بإجراء عمليات زراعة قرنية في مدينتي صرمان و بنغازي، وخصصنا لكل منهما 25 قرنية تُقسم بين زراعة قرنية وزراعة طبقية”.

وأكدت الخوجة أن “الأولوية في العمليات لفاقدي البصر وصغار السن، وتنتهي زيارتنا لصرمان السبت المقبل، وننطلق منها إلى طبرق”.

وأشارت الخوجة أنه ولأول مرة تدخل ليبيا 100 قرنية وتُجرى عمليات في أكثر من مدينة في الوقت نفسه، فالآن في مدينتي صرمان وبنغازي، وبعدهما في طبرق و طرابلس.

وأوضحت الخوجة أنه ومنذ انطلاق قافلة العيون أجريت أكثر من 400 عملية قرنية في عدة مدن.