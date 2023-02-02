داخلية الوحدة: ضبط ‘مجرم خطير يمتهن السطو المسلح والسرقة بالإكراه’

تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس من ضبط ‘مجرم خطير يمتهن السطو المسلح والسرقة بالاكراه’، بحسبما نشر المكتب الإعلامي لداخلية الوحدة.

وقال بلاغ للوزارة مساء الخميس إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم الذي تتعلق به العديد من القضايا، وإحالته مقبوضاً عليه إلى مركز الشرطة المختص.

ومن ضمن القضايا التي أشار إليها البلاغ، السرقة بالاكراه والتي حصلت بتاريخ 31|1|2021 بدائرة مركز غوط الشعال حيث قام بسرقة مبلغ مالي وقدره 790000 دل بقوة السلاح وذلك بعد اعتراض سبيل أحد المواطنين بالطريق العام وكان برفقته في الواقعة شخص آخر تم ضبطه بتاريخ سابق وتم استرجاع المبلغ المسروق، والسرقة بالاكراه والتي حصلت بتاريخ 30|8|2022 بدائرة مركز حي الاندلس حيث قام باعتراض سبيل مواطن واستولى منه بقوة السلاح على مبلغ مالي وقدره 50650 دل وجهاز هاتف نقال، بالإضافة إلى السطو المسلح والتي حصلت بتاريخ 23|1|2021 بدائرة مركز شرطة الكريمة.