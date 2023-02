الصغير: واشنطن لن تتردد في تكوين قوة مشتركة بين القوى المسلحة الليبية لإخراج فاغنر

ليبيا – رأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير أن واشنطن لن تتردد في التعاطي مع أي آلية تؤدي لإخراج عناصر (فاغنر) من ليبيا والقارة الأفريقية، بما في ذلك إمكانية إيجاد تنسيق أو تكوين قوة مشتركة بين القوى المسلحة بعموم ليبيا، إلى جوار المضي قدمًا بمسار تشكيل حكومة منتخَبة تطالب بإخراج (فاغنر).

الصغير، وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار إلى أن واشنطن تركز حاليًا على العراقيل التي تواجه العملية السياسية، وتحديدًا إيجاد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، مشددًا على أنها ستحافظ على هذا الهدف، حتى لو تطلّب ذلك توجيه تحذير مباشر للدول الراعية والمحرِّكة للميليشيات إذا قامت الأخيرة بتعطيل عملها.

وجزم الصغير بأن لقاءات بعض قيادات التشكيلات المسلّحة بمسؤولين أميركيين تأتي بطلب من هذه القيادات؛ في محاولة لكسب مكانة بمجتمعاتهم المحلية، ولا يمكن مقارنتها بزيارات المسؤولين الأميركيين إلى قائد الجيش المشير خليفة حفتر أو إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

ولفت إلى أن أحد أهداف زيارة مدير جهاز الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز لطرابلس مؤخرًا تحذير الدبيبة من مغبّة القيام بأي عمل يجدد الصراع العسكري، خصوصًا بالقرب من منابع النفط.

