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موظفو الشركة الليبية للخدمات الأرضية يعلنون الإضراب لعدم صرف رواتبهم منذ عامين

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعلن موظفو الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار سبها، إيقاف تقديم الخدمات لشركات الطيران اعتباراً من الأحد المقبل 5 فبراير، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ نحو سنتين.

وأصدر الموظفين بيان قالوا فيه أنهم عقدوا اجتماع أمس الأربعاء، ضم موظفي الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمقر الشركة في مطار سبها.

وأضاف البيان، أن الحاضرون اتفقوا على عدم تقديم خدمات الطيران لشركات الطيران بسبب عدم تقاضي العاملون لمرتباتهم لأكثر من أربعة وعشرون شهراً مما ترتيب عليه ظلم ظاهر للموظفين وأسرهم.

وحمل الموظفين في بيانهم الحكومة مسؤولية ما يترتب على هذا الإيقاف من إجراءات.

واستثنى الموظفين من قرار الإيقاف، شركة العالمية للطيران وشركة الأجنحة الليبية وطيران النفط.

 

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صحيفة الشاهد الليبية

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