مندوب إيطاليا في الأمم المتحدة: ليبيا أولوية مطلقة في سياسة إيطاليا الخارجية

الوطن| رصد

أكد مندوب إيطاليا لدى الأمم المتحدة ماوريتسيو مساري، أن ليبيا لا تزال أولوية مطلقة في إجراءات سياسة بلاده الخارجية، بحكم دورها المركزي الدبلوماسي فيها، مشيراً إلى دعم إيطاليا للحل السياسي الذي يشاركه الليبيون ومختلف مناطق ليبيا، بوساطة الأمم المتحدة، “فالأمم المتحدة هي الوسيط الوحيد النزيه حقاً في ليبيا”.

وشدد على ضرورة تجنب التدخلات الخارجية والتدخلات من الدول الأخرى التي لا تؤدي إلا إلى تأخير تكوين الإطار الليبي الداخلي، معرباً عن دعمه لعبدالله باتيلي بشكل كامل، لقيامه بعمل مهم.

وقال إن “الوقت المقبل للانتخابات في ليبيا ليس بلا نهاية، حيث يجب إجراء هذه الانتخابات في غضون هذا العام، لذلك نحن على ثقة من أن باتيلي، في غضون شهر أو شهرين على الأكثر، يمكنه تقديم خارطة الطريق الخاصة به هنا في مجلس الأمن، من أجل بيان ظروف الوصول إلى الانتخابات في ليبيا”

على صعيد آخر، قال مساري إن الاتفاقية بين شركة إيني ومؤسسة النفط مهمة للغاية وستؤتي ثمارها خلال السنوات القليلة المقبلة، وهي اتفاقية ستفيد الشعب الليبي في المقام الأول، لأن هذا الغاز الذي سيتم إنتاجه سيكون للسوق المحلية الليبية، وفي نفس الوقت سيكون للتصدير أيضًا.