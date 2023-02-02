اتفقت مع المنفي على أن يتوصل القادة الليبيين إلى توافق ينهي الجمود السياسي

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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، اليوم الخميس، إنه التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في إطار مشاوراته المستمرة مع جميع الفرقاء الليبيين.

وأوضح باثيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن لقائه المنفي ياتي في إطار مشاوراته المستمرة مع جميع الفرقاء الليبيين لإيجاد مخرج من حالة الجمود السياسي.

تابع المبعوث الأممي :”أطلعتُ المنفي على مشاوراتي مع المسؤولين في الجزائر وبرازافيل والرباط، وأشدتُ بجهوده الذي أظهر التزامه الوطني بالاستجابة لنداء الشعب الليبي لإقامة مؤسسات شرعية، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام والحكم الرشيد”.

وأضاف باثيلي :”أكرر دعوتي لكل الأطراف للانخراط بجدية في مسار الحل الوطني”، مؤكدًا أن المنفي عرض نتائج مشاوراته مع الفاعلين السياسيين.

وأكد المبعوث الأممي :”اتفقنا على ضرورة أن يرتقي القادة الليبيون إلى مستوى تطلعات الشعب، وأن يتوصلوا إلى توافق وطني ينهي الجمود السياسي، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة هذا العام (2023)”.