مواليد 2004..أمن بنغازي تضبط مطلوبًا في قضايا سطو وإيذاء بقوة السلاح

العنوان – بنغازي

أكدت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة قاريونس تمكن من ضبط شخص سجلت بحقه أكثر من عملية سطو بقوة السلاح وإيذاء للمواطنين.

وأوضحت المديرية أن بلاغات وردت من أكثر من خمس مواطنين تعرضوا لسلب أموالهم وهواتفهم المحمولة ومنهم من تعرض لإصابات من شخص مجهول الهوية.

وأفادت مديرية الأمن، أن رئيس المركز العميد محسن الفسي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وأشارت إلى أنه تم انطلاق عمليات البحث والتحري من قبل أعضاء التحريات بالمركز وتم تمشيط الاختصاص أكثر من مرة بالإضافة إلى تحديد مكان الواقعة.

وذكرت المديرية أن جهود التحريات أسفرت عن التوصل لهوية الشخص المطلوب وتحديد محل سكنه بمنطقة قنفودة وتم التعرف عليه من قبل المواطنين الذين تعرضوا للاعتداء والسلب.

وأضافت المديرية أنه بعد تحديد هويته استدراجه من قبل أعضاء التحريات إلى منطقة قاريونس عن طريق الهاتف وتم إعداد كمين مُحكم له وضبطه والانتقال به إلى المركز .

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.ع.أ من مواليد 2004 وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات.