الدبيبة: لن نتوقف عن العمل لتنفيذ وعودنا من أجل مواصلة خدمة الليبيين والأسر المحتاجة

ليبيا – رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أن الاتفاقية الموقعة مع شركة إيني الإيطالية ستضخ استثمارات في ليبيا بثمانية مليارات، وهو ما لم تشهده البلاد من ربع قرن، على حد قوله.

الدبيبة وفي كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء العادي الثاني لعام 2023، المنعقد في مدينة الجميل، بحسب ما نقلت منصة “حكومتنا”، قال: “نحن اليوم في أَمَسِّ الحاجة لإعادة تفعيل مشروعات الغاز في ليبيا، وتطويرها بشكل عاجل؛ لأن الدراسات الرسمية والبيانات الدوليّة تؤكد أن التأخر سيسبب نقصًا في قدرتنا على إنتاج الغاز”.

واعتبر أن التأخر في تنفيذ هذا المشروع يعني أن ليبيا ستتحول في عام 2027 من دولة مصدِّرة للغاز إلى مستورِدة له.

وأردف:” اليوم أوجه الحديث لكل أبناء الشعب الليبي لتقديم صورة واضحة وواقعية عن الإنجاز الذي تمّ بتوقيع ليبيا مع إيطاليا الاتفاقيّة النفطية، من خلال سرد أربع حقائق أساسية بأن هذه الاتفاقية وُقّعت في الأساس منذ 2008، وما قمنا به هو العمل على إعادة تفعيلها بعد تأخر تنفيذها طوال هذه السنوات كما ترتب على هذا التأخير التزامات على الطرفين، والتوقيع جاء بعد مفاوضات ماراثونية”.

وأكد الدبيبة تمسكه بالسلام وحماية حق الليبيين في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأشاد بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعمل اللجنة المكلفة باستخدام تقنية المعلومات في التحقق من هويّة الناخب من أجل نزاهة الانتخابات القادمة وحمايتها من التزوير.

وثمن دور البعثة الأممية في ليبيا وجهودها في إرساء السلام، وتشجيعها لجميع الأطراف على إنجاز القاعدة الدستورية والمضي للانتخابات.

كما أعلن الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والتعاقدية لمشروع طريق (الزاوية – رأس اجدير).

وقال الدبيبة: “يسعدني أن أعلن الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمبادرتنا للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة باستحقاق 25 ألف مستفيد، وفق نتائج اللجان الفرعية بالبلديات التي سنعلنها غدًا”.

وتابع حديثه: “رغم كل الصعوبات فإننا لم نتوقف عن العمل لتنفيذ وعودنا من أجل مواصلة خدمة الليبيين والأسر المحتاجة”.

ووجه الثناء لكل رجال الشركة العامة للكهرباء الذين يواصلون صيانة محطات الكهرباء بمختلف مناطق ليبيا، ويعيدون خطوط النقل المدمرة منذ 10 سنوات.

وأشار إلى أن الجميع يشهد كيفَ تتابع إدارة الشركة في المنطقة الشرقية، استكمال تنفيذ مشاريع صيانة وتطوير شبكة الكهرباء، وهذا الأمر يدل على أن الليبيين اليوم كلهم متفقون على الاستفادة من خدمات الحكومة.

الدبيبة دعا إلى التمسك بحق الليبيين في استكمال مشاريع التنمية التي نفذتها الحكومة في كل مناطق ومدن ليبيا.

Shares

The post الدبيبة: لن نتوقف عن العمل لتنفيذ وعودنا من أجل مواصلة خدمة الليبيين والأسر المحتاجة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية