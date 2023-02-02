باثيلي للمنفي: على الفاعلين السياسيين أن ينخرطوا بجدية في مسار الحل الوطني

الوطن|رصد

قدم المبعوث الأممي عبد الله باثيلي إحاطته إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حول لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع مختلف الأطراف المحلية والدولية مثل الجزائر وبرازافيل والرباط، إضافة إلى بحث أفكار جادة لإنجاز الانتخابات في وقت قريب وأهمية المسارات المعززة للاستقرار والداعمة للانتخابات وعلى رأسها المصالحة الوطنية.

باثيلي وخلال سلسلة تغريدات له أشاد بجهود المنفي، معتبراً أنه أظهر التزامه الوطني بالاستجابة لنداء الشعب الليبي لإقامة مؤسسات شرعية، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام والحكم الرشيد، فيما كرر باثيلي دعوته لكل الأطراف للانخراط بجدية في مسار الحل الوطني.

وأوضح باثيلي أن المنفي عرض نتائج مشاوراته مع الفاعلين السياسيين، وتم الاتفاق على ضرورة أن يرتقي القادة الليبيون إلى مستوى تطلعات الشعب، وأن يتوصلوا إلى توافق وطني ينهي الجمود السياسي، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة خلال هذا العام.