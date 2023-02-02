اللافي خلال تخريج «دفعة عسكرية»: هذه الساعة ساعة مجد

شارك عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الخميس، في حفل تخريج الدفعة الرابعة من منتسبي الجيش في المنطقة الغربية، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وقال المجلس الرئاسي، في بيانه، إن ذلك جاء بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة في المنطقة الغربية، محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وآمر اللواء 444 محمود حمزة.

ولفت البيان، إلى أن الاحتفال تخللها عرض عسكري كبير لأفراد من الخريجين الجدد وجنود نظاميين، ووحدات القوات الخاصة وعربات وآليات عسكرية.

وزعم اللافي، خلال كلمته في هذه المناسبة، أن هذه الساعة ساعة مجد، نشاهد فيها تخريج أبنائنا في وحدات عسكرية نظامية، ليكونوا سداً منيعاً ضد أعداء الوطن، وحماةً لحدودة وضماناً لأمنه واستقراره.