أونماخت: القاعدة الدستورية وإيجاد حل للأزمة أهم محاور لقائي مع “عقيلة صالح”

أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” محاور لقائه اليوم الخميس مع رئيس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال سفير ألمانيا في تغريدة له بموقع “تويتر” إنه بحث مع صالح خروج القاعدة الدستورية وإيجاد حل سياسي قائم على جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في مدينة القبة بحث آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.

وفي سياق منفصل بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أفكار جادة لإنجاز الانتخابات في وقت قريب وأهمية المسارات المعززة للاستقرار والداعمة للانتخابات وعلى رأسها المصالحة الوطنية.