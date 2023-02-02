السويحلي: على مجلسي النواب والدولة ترك الليبيين يحددون من يقود مؤسساتهم

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طالب الرئيس الأسبق للمجلس الاعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، مجلسي النواب والدولة ترك الليبيين يحددون من يقود مؤسساتهم.

وقال السويحلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”لا يختلف اثنان على ضرورة تجديد شرعية كل مؤسسات الدولة”.

واستطرد بالقول :”ولكن هل يجوز منطقيا أو شرعيا لمجلسي النواب والدولة أن يغتصبا حق الليبيين في اختيار من يتولى المناصب السيادية للمرحلة المقبلة؟”.

وختم تغرديته :”المجلسين عليهما فقط إنجاز إجراءات الانتخابات لخروجهم من المشهد وترك الليبيين يحددون من يقود مؤسساتهم”.