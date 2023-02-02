جنائي الخمس يضبط شخص مصري رفقة آخرون يبيعون القطع الأثرية

أخبارليبيا24

كشفت وزارة الداخلية أن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الخمس، تمكن من ضبط مصري وآخرون يقومون ببيع القطع الأثرية.

وذكرت الداخلية أن عملية القبض تمت بعد ورود معلومة إلى قسم البحث الجنائي بخصوص بيع وتهريب القطع الأثرية.

وأكدت أنه عقب ورود المعلومة تم تشكيل فريق أمني من أعضاء التحري والقبض بالقسم؛ ومن خلال التحري والمتابعة حول صحة المعلومة تم الوصول إلى شخص مصري الجنسية يدعى “ا ،س” يقوم ببيع قطع أثرية في بعض المدن الليبية.

وأوضحت الداخلية أنه تم ضبط الشخص المصري من خلال كمين محكم ؛ وبالتحقيق معه تبين بأن هناك أشخاص ىخرين مشاركين في هذه الواقعة.

وأفادت وزارة الداخلية أنه بالتعاون مع أعضاء إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تم ضبطهم جميعاً؛ وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.