الجديد يدعو الدبيبة لتحمل السخط الشعبي عليه بعد “حيلة” القروض السكنية

أعرب الخبير الاقتصادي مختار الجديد، عن استيائه بسبب ما ستعكسه -على الليبيين عامة- مبادرة رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بشأن الحاصلين على قطع الأراضي والقروض السكنية من الشباب والمحتاجين التي أعلن عنها الخميس.

الجديد وفي منشور له على “فيسبوك” دعا الدبيبة لتحمّل تبعات الأمر والسخط الشعبي عليه وعلى من شار عليه بما وصفها بالحيلة، معتبراً أنها ليست إلا توظيفاً إعلامياً من الحكومة المنتهية لتوسيع شعبية الدبيبة.

هذا ولم يستبعد الجديد أن تحاول الحكومة المنتهية طمس الأمر عن طريق تحويل الرأي العام نحو قضية أخرى، كقضايا صنّاع المحتوى الأخيرة.