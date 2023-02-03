باتيلي: اتفقت مع “المنفي” على ضرورة أن يرتقي القادة الليبيون لمستوى تطلعات الشعب

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أنه اتفق مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة أن يرتقي القادة الليبيين إلى مستوى تطلعات الشعب، وأن يتوصلوا إلى توافق وطني ينهي الجمود السياسي، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة هذا العام (2023).

وأشار باتيلي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” إلى أن اللقاء جاء في إطار مشاورات المبعوث الأممي المستمرة مع جميع الفرقاء الليبيين لإيجاد مخرج من حالة الجمود السياسي في ليبيا..

كما أشاد باتيلي في تغريدته، بجهود رئيس المجلس الرئاسي الذي أظهر التزامه الوطني بالاستجابة لنداء الشعب الليبي لإقامة مؤسسات شرعية، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام والحكم الرشيد.

وجدد باتيلي دعوته لكل الأطراف للانخراط بجدية في مسار الحل الوطني وأشار إلى أنه أطلع المنفي على مشاوراته مع المسؤولين في الجزائر وبرازافيل والرباط كما أن المنفي عرض نتائج مشاوراته مع الفاعلين السياسيين.