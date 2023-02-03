باثيلي يلتقي المنفي لبحث إيجاد مخرج من حالة الجمود السياسي

العنوان – طرابلس

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في إطار مشاوراته المستمرة مع جميع الفرقاء الليبيين.

وقال باثيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”لقائي مع المنفي جاء في إطار مشاوراتي المستمرة مع جميع الفرقاء الليبيين لإيجاد مخرج من حالة الجمود السياسي”.

وأضاف المبعوث الأممي :”أطلعتُ المنفي على مشاوراتي مع المسؤولين في الجزائر وبرازافيل والرباط، وأشدتُ بجهوده الذي أظهر التزامه الوطني بالاستجابة لنداء الشعب الليبي لإقامة مؤسسات شرعية، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام والحكم الرشيد”.

وتابع في تغريدته :”أكرر دعوتي لكل الأطراف للانخراط بجدية في مسار الحل الوطني”، مؤكدًا أن المنفي عرض نتائج مشاوراته مع الفاعلين السياسيين.

وذكر باثيلي :”اتفقنا على ضرورة أن يرتقي القادة الليبيون إلى مستوى تطلعات الشعب، وأن يتوصلوا إلى توافق وطني ينهي الجمود السياسي، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة هذا العام (2023)”.