خلال لقاء السفير الألماني.. العقوري: النظام الفيدرالي يعتبر حلًا جيدًا للوضع الراهن في ليبيا

ليبيا – التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري الأربعاء بسفير جمهورية ألمانيا ميخائيل أونماخت بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب بحث آخر المستجدات وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، أبرزها برامج التعاون المشترك ونتائج مؤتمر برلين، كما تم بحث ملف الهجرة والتنسيق المشترك لمواجهة تفاقم الأزمة.

بدوره، أكد العقوري أهمية عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا، مضيفًا بأن النموذج الألماني مثال يحتذى به في الاقتصاد والوحدة والتحول الديمقراطي، مجددًا شكره لجهود جمهورية ألمانيا لدعم السلام في ليبيا، مشيرًا لمشاريع الوكالة الألمانية GIZ لدعم الحكم المحلي وأهمية هذه المشاريع وضرورة توفير جميع المعلومات حولها و زيادة دور الجانب الليبي في تصميم برامجها.

وأبدى العقوري حرص الجانب الليبي على الاستفادة من الخبرات الألمانية مثل النظام الفيدرالي الذي يعتبر حلًا جيدًا للوضع الراهن في ليبيا يحافظ على وحدة البلاد ويضمن توزيع الثروة والتنمية بعدالة.

من جانبه، أكد أونماخت على عمق العلاقات بين البلدين وحرصه على متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في نطاق اختصاصه.

