باشاغا: لايمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين

أخبارليبيا24

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أنه لايمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في ظل وجود حكومتين.

واعتبر باشاغا في لقاء تلفزيوني أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة فشلت فشلاً ذريعاً في مهامها لإجراء الانتخابات والإصلاحات التي تمس حياة الناس.

وأوضح رئيس الحكومة أن حكومة الدبيبة انتهت شرعيتها بموجب اتفاق جنيف، لكن دولياً تعترف الأمم المتحدة بها، لأن خروجها يجب أن يتم بحوار جديد، وهذا ما سيتم قبل نهاية الشهر الحالي.

وشدد باشاغا على ضرورة أن يكون لليبيا حكومة واحدة تستطيع إجراء الانتخابات في البلاد، بمؤسسات غير منقسمة بالإضافة إلى توحيد قيادة الجيش.

ولمح رئيس الحكومة، إلى حوار سياسي جديد، على غرار الحوار الذي استضافته الأمم المتحدة في جنيف عام 2020.