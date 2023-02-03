اللواء المسماري: قيادة الجيش رفضت أي تحالف ينال من استقلال البلاد وأمنها ووحدة التراب الليبي

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أن قيادة الجيش لم تساوم على وحدة التراب وأمن البلاد، مشيرًا إلى أنها رفضت أي تحالف ينال من استقلال البلاد وأمنها ووحدة التراب الليبي.

وأضاف اللواء المسماري في تصريحات لصحيفة “الوطن”: “بينما ساومت كثير من القوى السياسية في الساحة الليبية من أجل مصالحها على قضايا الوطن عن طريق توقيع اتفاقيات، فإن قيادة الجيش تعاملت مع كل المساعي الدولية بجدية وتعاون؛ من أجل الخروج بالوطن إلى بر الأمان“.

وأوضح اللواء المسماري أن المؤامرة التي تواجه البلاد تحاك خيوطها خارجها، وذلك بسبب أطماع أطراف دولية تسعى إلى الهيمنة على ثروات البلاد، تحت أسماء مختلفة كالاتفاقيات التي توقع مع دول كبرى.

وحذّر اللواء المسماري من التلاعب بالنسيج الاجتماعي للبلاد ومحاولة تفكيك الترابط بين القبائل الليبية وزعزعة استقرار البلاد وأمنها.