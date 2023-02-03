باشاغا: حكومة الدبيبة فشلت في مهامها لإجراء الانتخابات والإصلاحات

العنوان – بنغازي

اعتبر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة فشلت فشلاً ذريعاً في مهامها لإجراء الانتخابات والإصلاحات التي تمس حياة الناس.

وأضاف باشاغا في لقاء متلفز، أن حكومة الدبيبة انتهت شرعيتها بموجب اتفاق جنيف، لكن دولياً تعترف الأمم المتحدة بها.

وأكد رئيس الحكومة الليبية، أن خروج حكومة الدبيبة يجب أن يتم بحوار جديد، وهذا ما سيتم قبل نهاية الشهر الحالي.

ولفت باشاغا إلى أنه لايمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في ظل وجود حكومتين.

وشدد باشاغا على ضرورة أن يكون لليبيا حكومة واحدة تستطيع إجراء الانتخابات في البلاد، بمؤسسات غير منقسمة بالإضافة إلى توحيد قيادة الجيش.

وأشار رئيس الحكومة، إلى حوار سياسي جديد، على غرار الحوار الذي استضافته الأمم المتحدة في جنيف عام 2020.