الأردن تصدر توضيحا بشأن موانع مصرية على مرور شاحناتها إلى ليبيا

نفت وزارة التجارة الأردنية فرض السلطات المصرية شرط “الموافقة الأمنية” على الشاحنات المارة من منافذها إلى الأراضي الليبية.

وأكدت وزارة النقل المصرية أنه لا يوجد أي موانع فنية أو أمنية أو إجرائية تحول دون مرور الشاحنات الأردنية إلى الأراضي الليبية، وفق ما أوضحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية اليوم الخميس.

جاء التوضيح ردًا على ما أوردته القنصلية الليبية في تونس بأنه “يتوجب إصدار تأشيرة (موافقات أمنية) لسائقي الشاحنات وأن السلطات المصرية لا تسمح لأي شحنة بدخول أراضيها باتجاه الأراضي الليبية إلا إذا توفرت هذه التأشيرة، وهذا الإجراء ينبغي أن تقوم به الجهة الليبية المستوردة وليس سائقي الشاحنات الأردنية”.

وأكدت وزارة التجارة الأردنية أنه جرى مخاطبة الجانب المصري لتسهيل مرور الشاحنات الأردنية إلى ليبيا، وردت وزارة النقل المصرية.