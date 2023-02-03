عبد المولى: النفط يباع عبر شركات وسيطة ليتقاضى الدبيبة عمولات

قال عضو مجلس النواب، عبد النبي عبد المولى إن النفط كان يباع في السابق مباشرة بدون شركات وسيطة أي من ليبيا إلى الشركات المصنعة في جميع المصافي العالمية.

وأضاف عبدالمولى، في تصريحات صحفية، أن النفط يباع الآن عبر شركات وسيطة ليتقاضى رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة واللجنة التجارية بمؤسسة النفط عمولات تصل لدولارين عن كل برميل.

ولفت إلى أن العالم مضطر لإيجاد حلول في ليبيا ليس حبًا في الليبيين بل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وإيجاد بديل عن الغاز الروسي.