الخوجة: بدأنا إجراء عمليات زراعة قرنية في مدينتي صرمان وبنغازي

قال مديرة مستشفى العيون بطرابلس ورئيسة هيئة زراعة القرنية رانيا الخوجة:” بدأنا بإجراء عمليات زراعة قرنية في مدينتي صرمان وبنغازي، وخصصنا لكل منهما 25 قرنية تُقسم بين زراعة قرنية وزراعة طبقية”.

وأضافت الخوجة، في تصريحات صحفية، أن الأولوية في العمليات لفاقدي البصر وصغار السن، وتنتهي زيارتنا لصرمان السبت المقبل، وننطلق منها إلى طبرق” .

وتابعت:” لأول مرة تدخل ليبيا 100 قرنية وتُجرى عمليات في أكثر من مدينة في الوقت نفسه، فالآن في مدينتي صرمان وبنغازي، وبعدهما في طبرق وطرابلس”.

واستطردت:” منذ انطلاق قافلة العيون أجرينا أكثر من 400 عملية قرنية في عدة مدن”.